Туманы и ледяные дождь ожидаются в 33 регионе на следующей неделе

Туманы и дымки ожидаются в 33 регионе на следующей неделе.С воскресенья и до вторника включительно в области сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков. Днем ожидается ноль — минус пять градусов, а в среду — небольшой снег.А в четверг во Владимир придет теплый атмосферный фронт, который принесет черноморский воздух. Таким образом, осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Автомобилистов просят быть особо внимательными и выполнять правила дорожного движения. Кроме этого, во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию.