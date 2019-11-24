Старший научный сотрудник по истории в Букингемском университете Адриан Тиннисвуд рассказал, что Меган Маркл не является настолько важной персоной, чтобы суметь изменить королевские традиции. А ее попытки модернизировать монархию кажутся ему смешными.

Старший научный сотрудник по истории в Букингемском университетеАдриан Тиннисвуд рассказал, что Меган Маркл не является настолько важной персоной, чтобы суметь изменить королевские традиции. А ее попытки модернизировать монархию кажутся ему смешными.Как Тиннисвуд сообщил газете Express, яркий образ Маркл заставил некоторых предположить, что она сможет поменять облик монархии. Историк отметил, что очень многие спрашивали у него, получится ли у бывшей актрисы это сделать. Он уверен, что нет, потому что она "мимолетна".Тиннисвуд привел в пример историю с принцессой Маргарет и лорда Сноудона, которые тоже вели богемный образ жизни. Тогда все говорили, что они являются современным лицом монархии. Однако, по мнению историка, это все равно ничего не меняло.21 Сен 2019 в 7:48 PDT"Они никогда не собирались стать королем и королевой", – подчеркнул мужчина.Он добавил, что точно такая же история и с Маркл и Гарри. Они являются членами королевской семьи, но не являются частью государственного аппарата."Их работа – быть королевским принцем и принцессой, что означает, что они являются частью королевской семьи, а значит, они должны соблюдать определенные стандарты", – заявил историк.