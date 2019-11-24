Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств появится в Центральном федеральном округе в 2020 году в качестве пилотного проекта. Система перехвата и розыска уже сейчас успешно функционирует в Москве и Подмосковье, помогая снижению числа угонов и выявлению опасных водителей. Теперь к ней подключат еще 16 регионов центральной части страны.

Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств появится в Центральном федеральном округе в 2020 году в качестве пилотного проекта. Система перехвата и розыска уже сейчас успешно функционирует в Москве и Подмосковье, помогая снижению числа угонов и выявлению опасных водителей. Теперь к ней подключат еще 16 регионов центральной части страны.Объявлен победитель тендера, согласно контракту создание и внедрение новой системы займет шесть месяцев, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Система объединит более 5 тысяч комплексов фотовидеофиксации, позволив автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений, снизить количество угонов и ДТП.С помощью новой системы можно будет также выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО и контролировать грузовой транспорт. В тендере ЦОДД победила столичная компания "Стандартпроект", которая внедрит систему за 202,3 миллиона рублей.В столице сейчас действует одна из самых эффективных систем фотовидеофиксации в стране, рассказали в ЦОДД. В нее входит более 2500 камер, осуществляющих до 100 миллионов фиксаций в сутки. "Более 80 процентов материалов обрабатываются нейронными сетями", — подчеркнули в ЦОДД. Отмечается, что использование систем фотовидеофиксации помогло сократить количество угонов в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2010 года.Снизить количество краж и угонов, повысить раскрываемость преступлений помогла и объединенная система доступа к информации о проездах в столице и Московской области, действующая в Москве с декабря 2017 года.