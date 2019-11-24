Глубокой ночью в одной из деревень Гусь-Хрустального района загорелся жилой дом

Как стало известно, сообщение о возгорании в частном домеГусь-Хрустальный район, д. Захарово, ул. Центральная, д. 9. напульт пожарной охраны поступило ночью . Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарные расчеты.Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что пламенем объятчастный жилой дом.Благодаря оперативным действиям пожарным спустя нескольких минут им удалось локализовать огонь. Пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила36кв. метров. Пострадавших нет. На ликвидации пожара работали 8 человек и 4 единиц техники.Причины возгорания устанавливаются