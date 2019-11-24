В Коврове, в спортивном комплексе "Молодежный" сегодня прошел необычный фестиваль. Его участники - люди с ограниченными возможностями.

В Коврове, в спортивном комплексе "Молодежный" сегодня прошел необычный фестиваль. Его участники - люди с ограниченными возможностями."Спорт без границ" объединил около 100 человек из Владимира, Вязников, Коврова, а также Гусь-Хрустального, Судогодского, Гороховецкого районов и других муниципальных образований. Участники, среди которых в основном люди с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха, будут разделены на четыре возрастные группы: «Дети от 5 до 14 лет», «Юноши и девушки 15-24 лет», «Мужчины и женщины 25-34 лет», а также «Мужчины и женщины от 35 лет и старше». Такие спортивные игры объединили всех: самому пожилому участнику 78 лет, а самому молодому всего 7 лет .Каждый спортсмен попробовал свои силы в соревнованиях по дартсу, броске мяча бочча на точность и силовом конкурсе на сжимание эспандера (количество раз за минуту). Несмотря на то, что соревнования проходили в дружеской и теплой атмосфере, на площадке царил дух здорового соперничества- никто из спортменов не хотел уступать.Призерам соревнований в торжественной обстановке были вручены грамоты, медали и кубки.