В Ковров прибудет ковчег с частицами мощей свт. Николая Чудотворца и вмц. Анастасии Узорешительницы

С 1 по 10 декабря в Ковров прибудет ковчегс частицами мощей свт. Николая Чудотворца и вмц. Анастасии Узорешительницы. Поклониться православным святынямпомолиться о себе и своих ближних может желающий.в храме Фёдоровской Божьей Матери.(Ковров сегодня)