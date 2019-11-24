В субботу в Охотском море в районе южных Курил произошло землетрясение.

В субботу в Охотском море в районе южных Курил произошло землетрясение. Как рассказали РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 5,6.По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 124 километрах восточнее Южно-Курильска на глубине 51 километр.Толчки от колебаний земной коры силой 3 баллы почувствовали жители поселков на острове Шикотан. Сейсмологи продолжают следить за состоянием земных недр. Тревога цунами не объявлялась.