Установлено, что потерпевший, не заглушив автомобиль, вышел к подъезду дома, в этот момент злоумышленник сел за руль и уехал...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В ходе патрулирования территории на улице Гвоздева сотрудниками полиции был выявлен автомобиль «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился молодой человек, который при виде полицейских проявил беспокойство. При проверке у водителя не оказалось документов на автомобиль.В это время к наряду полиции подошел 34-летний москвич и сообщил, что данный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей принадлежит ему и буквально несколько минут назад неизвестный угнал его от одного из домов в Новоспасском переулке.Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что потерпевший, не заглушив автомобиль, вышел к подъезду дома, в этот момент злоумышленник сел за руль и уехал.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60