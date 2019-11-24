Установлено, что потерпевший, не заглушив автомобиль, вышел к подъезду дома, в этот момент злоумышленник сел за руль и уехал...
Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.
В ходе патрулирования территории на улице Гвоздева сотрудниками полиции был выявлен автомобиль «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился молодой человек, который при виде полицейских проявил беспокойство. При проверке у водителя не оказалось документов на автомобиль.
В это время к наряду полиции подошел 34-летний москвич и сообщил, что данный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей принадлежит ему и буквально несколько минут назад неизвестный угнал его от одного из домов в Новоспасском переулке.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что потерпевший, не заглушив автомобиль, вышел к подъезду дома, в этот момент злоумышленник сел за руль и уехал.
Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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