Во Владимире неизвестный грабитель ворвался в отделение банка на проспекте Ленина.

Во Владимире неизвестный грабитель ворвался в отделение банка на проспекте Ленина. Как сообщает prizyv.ru, мужчина имел при себе оружие, похожее на пистолет. Он угрожал сотрудникам банка. На место ограбления вызвали оперативные службы. Злоумышленник успел убежать, сейчас его разыскивает полиция. Во время происшествия никто не пострадал.На данный момент проводится комплекс мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого.