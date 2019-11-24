Луареатами 2019 года стали Талия Хабриева и Сергей Фабричный

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника вручили Всероссийскую правовую премию имени М.М. Сперанского.Об этом сообщает администрация Владимирской области. В прошлом году церемония проходила в Москве. По словам губернатора региона Владимира Спиягина в стране только 11 лауреатов этой авторитетной премии.На церемонии-2019 награду получили директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, заслуженный юрист Российской Федерации Талия Хабриева и член Совета Федерации от Новгородской области, профессор кафедры управления и права Новгородского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Сергей Фабричный.А благодарность Комитета Госдумы получили жители региона - глава администрации Собинского района Александр Разов и заслуженный юрист Российской Федерации, почётный работник прокуратуры, писатель и журналист Александр Сухарев. Почётной грамоты Ассоциации юристов России удостоены заместитель директор Юридического института Владимирского государственного университета, председатель исполнительного комитета Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Анастасия Филимонова и заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член Совета Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Капусткин, а благодарностей – заведующая музейно-выставочным залом имени Михаила Сперанского Черкутинского сельского дома культуры Инна Щегорцева и директор общества с ограниченной ответственностью «Заповедник», обладатель звания «Меценат года Владимирской области в области культуры» Павел Павлов.Справка. Всероссийская правовая премия имени М.М. Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе владимирских правоведов. Ежегодная премия в размере 100 тыс. рублей присуждается отдельным учёным-правоведам или коллективам соискателей.Полученной премией юристы распоряжаются по-своему, многие – в интересах Владимирского края. Лауреат 2012 года Павел Крашенинников передал её школе в родном селе Сперанского Черкутино Собинского района. Известный российский государственный и политический деятель Сергей Степашин передал денежную часть награды музыкальной школе в посёлке Ставрово.