Актриса Наталья Андрейченко посетила премьеру фильма Конец сезона. Многих поклонников звезды смутил ее внешний вид, и почти все отметили, что первая красавица советского кино заметно постарела.

Актриса Наталья Андрейченко посетила премьеру фильма "Конец сезона". Многих поклонников звезды смутил ее внешний вид, и почти все отметили, что первая красавица советского кино заметно постарела.Большинство поклонников актрисы заметили, что увлечение пластическими операциями не прошло бесследно для нее. Кроме того, присутствующие на премьере отметили, насколько постаревшей Андрейченко выглядит.Как передает "Комсомольская правда", прошедшие годы стали для звезды не самыми легкими. В 2014 году, когда умер ее муж, встал вопрос о наследстве.Через несколько лет Наталья попала в новый скандал. Андрейченко подала в суд на своего сына. Дмитрий, по ее словам, украл у нее почти все накопления. Затем актриса поссорилась с дочерью, связавшись с ее женихом.22 Ноя 2019 в 9:31 PST"Ни с кем не уживается – как можно увести парня у дочери. Это же надо быть такой порочной женщиной – вот на лице и вылезли ее пороки, грехи и излишества. Знаю много знакомых простых женщин, которые выглядят лучше ее", – прокомментировали в соцсетях.Многие раскритиковали внешность главной героини фильма о Мэри Поппинс. "Моей соседке 86 лет, и Андрейченко выглядит ее ровесницей! Ужас, как плохо выглядит, и это при ее возможностях", "Для нее непростительно выглядеть так, мы привыкли видеть ее красавицей", "А как еще выглядеть в такие годы. Не померла – и то хорошо", – написали поклонники звезды.