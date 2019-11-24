Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала эксклюзивное интервью программе Привет, Андрей! на телеканале Россия 1. Ветлицкая рассказала, что много страдала, и больше не может выносить физическую боль.

Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала эксклюзивное интервью программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Ветлицкая рассказала, что много страдала, и больше не может выносить физическую боль. "Я даже с лицом ничего не стала делать сейчас", — сказала Ветлицкая, подразумевая пластические операции и инъекционную косметологию."Я не могу уже физическую боль выносить. По молодости я была более терпеливая, выносливая, а сейчас понимаю, что уже не готова страдать. Я столько страдала, что больше я страдать не хочу", — поделилась певица и расплакалась. Ветлицкая попросила, чтобы ее не снимали в таком виде, и ведущий программы Андрей Малахов заслонил артистку, давая ей время и возможность успокоиться."Меня просили быть искренней, я такая. Я не могу притворяться, не могу играть", — пояснила Ветлицкая.Она рассказала, что опустошенность начала испытывать давно, еще в 1997 году: "Я почувствовала, будто тумблер выключили, и я будто 90-летняя бабушка, которой трудно дышать, трудно идти — каждый шаг мне давался с трудом". Певица вспомнила, что тогда находилась в "жестком экзистенциальном кризисе", когда ни деньги, ни благополучие не могут повлиять на душевное состояние."Когда у тебя все есть – и любовь, и карьера, а ты несчастлив. Тебя не может что-то внешнее сделать счастливым, — подчеркнула Ветлицкая. — Проблема во мне, какая-то боль внутри, тоска, неудовлетворенность. Даже рождение ребенка меня не сделало счастливой. Я думала, что что-то изменится, но нет".