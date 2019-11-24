Внеся на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании свободного рынка земли, президент Владимир Зеленский подписал смертный приговор Украине. Страна в ее нынешнем виде перестанет существовать в ближайшие четыре года. Шокирующее заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов.

Внеся на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании свободного рынка земли, президент Владимир Зеленский подписал смертный приговор Украине. Страна в ее нынешнем виде перестанет существовать в ближайшие четыре года. Шокирующее заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов.Законопроект о свободном рынке земли украинский парламент принял в первом чтении в середине ноября. До конца года должно состояться второе, окончательное рассмотрение документа. Практически ни у кого нет сомнений, что подконтрольная президенту Зеленскому Верховная рада одобрит его инициативу.Против законопроекта выступает подавляющее большинство украинцев. Наибольшее возмущение вызвала вероятная продажа черноземов в иностранные руки. Бывший депутат Надежда Савченко уверена: скандальная инициатива президента уничтожит страну в ее нынешнем виде.Украина просуществует максимум четыре года, полагает она. "У нас не будет свободы, и цена нашей жизни не будет стоить абсолютно ничего", – сказала политик в эфире телеканала КРТ.Схожего мнения придерживается политолог Вадим Карасев. Ранее он заявил, что западные миллиардеры уже пытаются поставить своих людей на высокие места в органах власти Украины. Если разрешит иностранцам скупать украинскую землю, то они возьмут под контроль правительство и Верховную раду, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.пообещал, что решение о продаже черноземов в руки иностранцев не будет приниматься без учета мнения украинцев. Глава государства пообещал провести референдум.