Португальский наставник клуба английской премьер-лиги Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью проигнорировал болельщиков своей команды после победы шпор в матче против Вест Хэм Юнайтед (3:2). Игроки подошли поблагодарить фанатов за поддержку, а тренер отправился прямо в раздевалку.

Португальский наставник клуба английской премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью проигнорировал болельщиков своей команды после победы "шпор" в матче против "Вест Хэм Юнайтед" (3:2). Игроки подошли поблагодарить фанатов за поддержку, а тренер отправился прямо в раздевалку.У футболистов и поклонников "Тоттенхэма" есть традиция аплодировать друг другу после матча, каким бы ни был его исход. В игре с "молотобойцами" подопечные Моуринью вели со счетом 3:0, но затем пропустили два гола и едва не упустили победу. Вполне возможно, что сеньор Жозе был огорчен этим и поэтому не пошел к фанатам вместе с игроками.Правда, в интервью официальному сайту "шпор" главный тренер несколько по-другому интерпретировал свой поступок: "Я не подошел к фанатам потому, что посчитал, это не мое, победу добыли прежде всего игроки, а не я. Я прошу прощения за это. Но, поверьте, я ценю, что несколько тысяч фанатов выражали команде поддержку. Думаю, что они счастливы так же, как и мы".