В медорганизациях региона действует 1559 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 24 ноября в медицинских организациях региона действует 1559 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 81 процент из них занят (1264), свободны – 295 коек.Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, наиболее сложная ситуация с загруженностью коек в 6 регионах. Это Ивановская область - 92%, Орловская область - 92,7%, Республика Коми - 90,6%, Республика Мордовия - 92,1%, Республика Крым - 93,6% и Санкт-Петербург - 90,3%.Напомним, за последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 129 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 26 – во Владимир. 9936 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за 23 ноября – 205 человек.