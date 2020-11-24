Разговор в курилке двух бухгалтеров:
- Здравствуйте, Елена Юрьевна!
- Здравствуйте, Геннадий Васильевич!
- Елена Юрьевна,сальдо вы мое дебетовое, а не желаете ли совместно со мной поучаствовать в консолидированной финансовой отчетности сегодня вечером, часиков в восемь, а? Полную автономность предприятия и валовой доход гарантирую. Административные затраты и прочие операционные расходы беру на свой баланс.
- Да ну вас, Геннадий Васильевич. Знаю я вас, вы как пару инвестиций примете, так сразу начнете привалировать своей сущностью над моими формами и это с вашими то необоротными активами. Еще чего доброго лизингом закончится. А я - порядочная женщина, у меня текущие обязательства. Меня дома учредитель собственного капитала ждет, голодный и злой. А м
еще анекдот!