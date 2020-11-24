Со следующего года с родителей школьников больше не будут брать деньги за охрану школ. Об этом заявил глава города Андрей Шохин. Он отметил, что качество, доступность общего образования и

Со следующего года с родителей школьников больше не будут брать деньги за охрану школ. Об этом заявил глава города Андрей Шохин. Он отметил, что качество, доступность общего образования и обеспечение безопасности детей – один из приоритетов городской администрации. Поэтому несмотря на напряжённый городской бюджет, в мэрии пошли навстречу родителям и администрации образовательных учреждений. Андрей Шохин,