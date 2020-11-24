Избранный президент США Джо Байден будет уделять больше внимания Украине, но это грозит ему существенными рисками. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Избранный президент США Джо Байден будет уделять больше внимания Украине, но это грозит ему существенными рисками. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.Украинская тема станет ловушкой для Джо Байдена, считает парламентарий. Он напомнил о Дональде Трампе, которого подозревали в связях с Россией.Если Байден вплотную займется украинской темой, то навлечет на себя подозрения в связи с коррупционным скандалом вокруг его сына Хантера. Оппоненты избранного президента США не оставят эту историю без внимания, уверен депутат.Речь идет о деле нефтегазовой компании Burisma. В состав совета директоров предприятия входил Хантер Байден. Его обвинили в коррупции. Расследование вела украинская Генпрокуратура. После визита в Киев Джо Байдена дело замяли, а генерального прокурора Виктора Шокина уволили.Избранный президент США не заинтересован в раскручивании этой темы, убежден парламентарий. По мнению Затулина, Байден попытается дистанцироваться от Украины. Но изменение позиции Белого дома по Крыму и Донбассу не будет, сказал депутат в интервью порталу "Украина.ру".Когда придёт Байден, Украина станет личным ранчо Хантера.— Денис (@fractusden)Схожего мнения придерживается политолог Кость Бондаренко. Ранее он , что украинская тема в связи с расследованием вокруг Burisma стала для Джо Байдена Токсичной. Избранному президенту США лучше ее не касаться, убежден эксперт.Политолог отметил, что бывший президент Петр Порошенко и его соратники надеются получить поддержку от нового главы Белого дома. Но в ближайшие четыре года Украина не будет в числе приоритетов американской внешней политики, убежден Кость Бондаренко.Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. Представитель Демпартии Джо Байден объявил о своей победе. Дональд Трамп заподозрил оппонентов в фальсификациях в ключевых штатах. Юристы республиканцев обратились в суд.