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Выбор редакции - компас в море новостей!
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Во владимирских аптеках зафиксирован дефицит лекарств от COVID-19
ДОЛГОЖДАННЫЕ ТАБЛЕТКИ Во Владимирской области задерживают выдачу лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19
ПОИСК НЕ БРОСАЛИ Поиски похищенного во Владимирской области школьника велись 52 дня
НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО Муром и Гороховец будут включены в маршруты для автотуристов
ЕЛКА, СТАНОВИСЬ! Во Владимире начали устанавливать главную городскую елку