Белорусские протесты идут на спад, но они не закончатся, уверен политолог Сергей Киселев. По его мнению, без сближения с Москвой режим Александра Лукашенко долго не проживет.

Белорусские протесты идут на спад, но они не закончатся, уверен политолог Сергей Киселев. По его мнению, без сближения с Москвой режим Александра Лукашенко долго не проживет.Интеграция России и Белоруссии – гарантия сохранения Лукашенко у власти еще на какое-то время, отметил Киселев. Протесты в республике идут на спад, но в любой момент могут вспыхнуть с новой силой, предупредил эксперт.Он призвал не беспокоиться о том, что имидж России в глазах белорусов ухудшается из-за поддержки Кремлем режима Лукашенко. Если политические реформы будут успешно проведены, люди перестанут отождествлять Москву с Батькой, уверен Киселев.Реальная интеграция России и Белоруссии повысит доверие к Москве среди граждан республики, считает эксперт. По его мнению, страны должны создать единое экономическое, финансовое и гуманитарное пространство.Ранее политолог Юрий Баранчик Евросоюз примером для интеграции России и Белоруссии. Это конфедерация, в которой страны-участницы сохраняют большую часть полномочий, но вопросы макроэкономики и внешней политики передают в союзные органы, пояснил эксперт.Он напомнил, что такой вариант интеграции России и Белоруссии прописан в Союзном договоре 1999 года. Но из-за амбиций Лукашенко соглашение осталось на бумаге, констатировал эксперт.Баранчик призвал Кремль не доверять белорусскому лидеру. За 20 лет интеграция России и Белоруссии не продвинулась ни на шаг, и вряд ли Москве стоит рассчитывать на Лукашенко, считает политолог.Напомним, что в недавнем интервью российским СМИ Лукашенко назвал договор 1999 года устаревшим. Он призвал найти новые форматы интеграции России и Белоруссии.