Костромское отделение Пенсионного фонда России сделало важное заявление. Оказывается, нынешние 14-летние подростки могут начать получать опыт работы в собственных семьях.

Костромское отделение Пенсионного фонда России сделало важное заявление. Оказывается, нынешние 14-летние подростки могут начать получать опыт работы в собственных семьях.Молодые люди могут заработать пенсионныйстаж, ухаживая за пожилыми родственниками или соседями. Выплатакомпенсации начисляется здоровым неработающим гражданам за уход за пенсионером.В то же время бабушки и дедушки должны нуждаться в постоянном уходе позаключению врачей.Оформить уход за пенсионером с 14лет можно только с согласия родителей, а с 16 – самостоятельно. Периоды содержанияпенсионера будут засчитаны подростку как страховой стаж. Заявку на оказаниепомощи можно подать через личный кабинет на портале "Госуслуги".Координатор общественного движения"За жизнь!" Сергей Чесноков ранее предложил отправлять на пенсиюроссиянок, родивших третьего ребенка, пораньше. По его мнению, такая мера господдержки поможет улучшить демографическую ситуацию в нашей стране. Отдельно Чесноков подчеркнул, что никто не имеет правалишать женщину возможности строить карьеру.Напомним, ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что плановая индексация пенсий в 2021 году будет отличаться от предыдущих. Она будет значительно превышать уровень инфляции.Индексация превысит инфляцию почти в 1,5 раза, а, в среднем – на тысячу рублей.