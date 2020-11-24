Королева Великобритании Елизавета II запустила собственный бренд джина Sundringham Celebration. Его производят из растений, которые выросли в поместье Сандрингем. В этом месте проходила свадьба ..

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственный бренд джина Sundringham Celebration. Его производят из растений, которые выросли в поместье Сандрингем.В этом месте проходила свадьба бывшей королевы Великобритании Александры Датской. Тогда ей подарили ветку мирта, из которой позже и разросся целый "лес". Помимо него в спиртной напиток добавляют японскую хурму, боярышник, листья тутового дерева и другие ингредиенты. За бутылку такого алкоголя придется отдать около пяти тысяч рублей в пересчете на российскую валюту, сообщает телеканал "".