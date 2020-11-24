В рамках года памяти и славы в регионе продолжается «Фестиваль Победы».

В рамках года памяти и славы в регионе продолжается «Фестиваль Победы». На протяжении недели именитые артисты и коллективы выступают перед ветеранами в честь 75-летия Победы.Перед владимирцами уже выступили народный артист РФ Лев Лещенко, вокальный проект «ViVA», Владимирский русский оркестр областной филармонии с проектом «Служить России». Завершают мероприятие концерты в Коврове, Камешкове, Собинке и Радужном, где выступит заслуженный артист России Александр Олешко. Зрителей ждёт программа «Только бы не было войны».22 и 23 ноября Александр Олешко уже выступил в Собинке и Коврове. 24 ноября его концерт состоится в 17:30 в РДК «13 Октябрь» в Камешкове, а 25 в 18.00 в ДК «Досуг» города Радужный.Концерты проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.