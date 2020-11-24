Общественники добиваются тщательной проверки в отношении начальника Горьковской железной дороги. Поводом стала недавняя катастрофа в Камешковском районе, когда с рельсов сошли 33 товарных

Общественники добиваются тщательной проверки в отношении начальника Горьковской железной дороги. Поводом стала недавняя катастрофа в Камешковском районе, когда с рельсов сошли 33 товарных вагона. Из 6-ти цистерн вылился мазут и было повреждено железнодорожное полотно в обе стороны. Погиб 1 человек: 51-летнего дорожного рабочего придавило цистерной. Уже после трагедии следствие установило, что на месте схода поезда