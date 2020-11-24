В воскресенье, 22 ноября, состоялись очередные акции протеста в Минске. На этот раз настроенные против Александра Лукашенко белорусы изменили формат их проведения. Вместо огромного марша они решили организовать менее масштабные мероприятия в каждом из районов столицы.

В воскресенье, 22 ноября, состоялись очередные акции протеста в Минске. На этот раз настроенные против Александра Лукашенко белорусы изменили формат их проведения. Вместо огромного марша они решили организовать менее масштабные мероприятия в каждом из районов столицы.По мнению политолога Андрея Суздальцева, "марш против фашизма", состоявшийся накануне, является победным для протестующих. Эксперт считает большой удачей тот факт, что власти отправили силовиков в каждый двор. Мол, таким образом "одиноких омоновцев мгновенно окружают и начинают бить".Главный вывод, который можно сделать после событий 22 ноября, – протесты не прекратились, заметил политолог. Он также уверен: такие мероприятия продолжат "добивать" действующий режим. По словам Суздальцева, власти понимают, к чему все идет, несмотря на их заявления о "наведении порядка" в Белоруссии.Стоит отметить, что во время "марша против фашизма" было задержано более 300 человек. Об этом сообщал правозащитный центр "Весна". Больше всего задержаний произошло в Минске. Также силовики забирали протестующих в Боровлянах, Гродно, Пинске, Заславле, Бресте и Новополоцке.Напомним, акции протеста в Белоруссии проходят почти четыре месяца. Многие белорусы недовольны оглашенными результатами выборов президента. Они уверены, что победу одержала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Батька считает, что за происходящим в стране стоит Запад. Евросоюз, в свою очередь, ввел санкции против него и чиновников.