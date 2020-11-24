Злоумышленник, разбив стекло задней двери автомобиля заявителя, похитил находившееся внутри имущество, после чего скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств из припаркованного автомобиля.В полицию с заявлением обратился 35-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что из салона принадлежащего ему транспортного средства, припаркованного на Чистопрудном бульваре, неизвестный похитил дорогостоящую сумку известного бренда с находящимися в ней денежными средствами, а также другое имущество. Общий материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Алтайской улице задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый приезжий мужчина, временно зарегистрированный в столице. Установлено, что злоумышленник, разбив стекло задней двери автомобиля заявителя, похитил находившееся внутри имущество, после чего скрылся. Полицейскими часть похищенного имущества изъята.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60