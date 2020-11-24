В одном из бизнес-центров злоумышленники предоставили реестр на финансирование, пытаясь получить денежные средства в размере 54 миллионов рублей, принадлежащих банку...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке хищения 54 миллионов рублей путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от представителя одного из кредитных учреждений. По словам заявителя, в офис организации, расположенный на Новодмитровской улице, обратились двое неизвестных. Мужчины предоставили менеджеру документы, на основании которых был заключен договор факторингового обслуживания. После этого в одном из бизнес-центров они предоставили реестр на финансирование, пытаясь получить денежные средства в размере 54 миллионов рублей, принадлежащих банку. Но предоставленные документы вызвали подозрение, и сотрудники банка обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих мужчин 47 и 43 лет.Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60