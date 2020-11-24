Он рассчитывал, что сроки давности истекут.

Он рассчитывал, что сроки давности истекут.Но по возвращении был задержан сотрудниками отдела розыска УФСИН России по Владимирской области во взаимодействии с УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Еще в 2013 году он был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, поставлен на учет в филиал Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Гороховецкому району. Однако выполнять назначенные судом обязательства он не захотел и скрылся, сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области.Важно, что постановлением суда условное наказание в его отношении было заменено на реальный срок в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии.Весной была получена информация о том, что осужденный скрывается на территории Королевства Камбоджи. Он обратился в посольство РФ в Камбодже с заявлением об утрате документов. И получив временные - вернулся.Прямо в аэропорту он задержан и помещен в СИЗО, откуда будет направлен в колонию для отбывания наказания.