Владимирские школы перестанут взимать с родителей плату за охрану. Об этом заявил глава города Владимир Андрей Шохин- сегодня он побывал в тридцать шестой школе.

Владимирские школы перестанут взимать с родителей плату за охрану. Об этом заявил глава города Владимир Андрей Шохин- сегодня он побывал в тридцать шестой школе.Здесь родители платят по50 рублей в месяц- за одного ребёнка.За годвыходитсуммарно девятьсоттысяч рублей.В разных учреждениях этасумма может меняться.Сейчасгородизыскал дополнительные средстваначиная с февраляследующегогодародители больше не будут платить за охранушкольников. В настоящий момент во Владимире 50 общеобразовательныхучебных учреждений. Как отметил Андрей Шохин, качественное образование невозможно без обеспечения безопасности детейи несмотря на"напряженный" городской бюджет,мэрия будет полностью оплачивать работу ЧОПов в школах.Андрей Шохин , глава г. Владимира:- Первое что мы начали обсуждать с моим советником Дмитрием Юрьевичем Кушпитой это вот как раз эту тему. Посмотрели ,посчитали, приняли решение, поспрашивали, переговорили со всеми директорами школ, запросили у них данные, и со следующего года бюджет будет оплачивать охрану всех школ.