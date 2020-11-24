Владимирские школы перестанут взимать с родителей плату за охрану. Об этом заявил глава города Владимир Андрей Шохин- сегодня он побывал в тридцать шестой школе.
Владимирские школы перестанут взимать с родителей плату за охрану. Об этом заявил глава города Владимир Андрей Шохин- сегодня он побывал в тридцать шестой школе.
Здесь родители платят по
50 рублей в месяц- за одного ребёнка.
За год
выходит
суммарно девятьсот
тысяч рублей.
В разных учреждениях эта
сумма может меняться.
Сейчас
город
изыскал дополнительные средства
и
начиная с февраля
следующего
года
родители больше не будут платить за охрану
школьников. В настоящий момент во Владимире 50 общеобразовательных
учебных учреждений. Как отметил Андрей Шохин, качественное образование невозможно без обеспечения безопасности детей
и несмотря на
"напряженный" городской бюджет,
мэрия будет полностью оплачивать работу ЧОПов в школах.
Андрей Шохин , глава г. Владимира:
- Первое что мы начали обсуждать с моим советником Дмитрием Юрьевичем Кушпитой это вот как раз эту тему. Посмотрели ,посчитали, приняли решение, поспрашивали, переговорили со всеми директорами школ, запросили у них данные, и со следующего года бюджет будет оплачивать охрану всех школ.