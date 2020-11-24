Медики областной детской клинической больницы оказывали помощь детям с тяжёлыми формами ДЦП, миодистрофией Дюшенна, системной мышечной атрофией и органическими поражениями головного мозга.

Как сообщила заведующая патронажной службой паллиативной медицинской помощи, врач-педиатр Елена Набиева, с августа совершено порядка 50 выездов.«Медики областной детской клинической больницы оказывали помощь детям с тяжёлыми формами ДЦП, миодистрофией Дюшенна, системной мышечной атрофией и органическими поражениями головного мозга. В составе выездной паллиативной бригады работают врач-педиатр, узкие специалисты и медицинская сестра», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.В декабре медиков приобретут новый автомобиль с портативными электрокардиографом и аппаратом ИВЛ, вакуумным электроотсосом, глюкометром и пульсоксиметром.Часть оборудования бесплатно передадут семьям больных с больными детьми для поддержки жизненно важных функций на дому.Справочно:Первая выездная патронажная служба по оказанию паллиативной медицинской помощи на дому во Владимирской области была создана в 2018 году в Детской больнице Мурома. В 2019 году она появилась в Муромской городской больнице №3, Ковровской городской больнице №2 и Городской больницы №6 г. Владимира.Среди пациентов – люди с онкологией, выраженной лёгочной недостаточностью, тяжёлыми поражениями центральной нервной системы и наследственными заболеваниями.Также в регионе работает 20 кабинетов и 12 отделений паллиативной медицинской помощи. С начала 2020 года в стационарах помощь получили более 9200 жителей, что в 9 раз больше, чем в 2018 году.