Житель Мурома приобрел документ, заранее зная, что он фальшивый.

В конце октября текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району остановили автомобиль «ВАЗ 2115». Водительское удостоверение, которое предоставил находившийся за рулем 19-летний житель Мурома, вызвало сомнения в подлинности.При проверке было установлено, что документ с указанным серийным номером принадлежит другому человеку, а находящийся за рулем молодой человек права управления транспортом не имеет.Для дальнейшего уточнения обстоятельств водитель был доставлен в отдел полиции, где сознался, что водительское удостоверение приобрел, заранее зная, что оно поддельное.Отделением дознания ОМВД России по Судогодскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).