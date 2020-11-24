Новый телепроект Шестого канала «Поехали!» расскажет об интересных уголках Владимирской области и не только. В этом выпуске погружаемся в мир высокого дворянства и атмосферу тайн в

Новый телепроект Шестого канала «Поехали!» расскажет об интересных уголках Владимирской области и не только. В этом выпуске погружаемся в мир высокого дворянства и атмосферу тайн в уникальной усадьбе графа Храповицкого! Развивай внутренний туризм с Нами! Поехали!?