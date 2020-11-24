Полицейские установили, что заявитель вместе со своим знакомым, 28-летним жителем Подмосковья, инсценировали хищение транспортного средства, чтобы получить страховые выплаты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали двоих подозреваемых в покушении на мошенничество, в заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля.В дежурную часть территориального ОМВД обратился 45-летний москвич. Потерпевший сообщил о краже своего автомобиля марки «ГАЗ», припаркованного на 8-й улице Соколиной Горы.В результате проверки, полицейские установили, что заявитель вместе со своим знакомым, 28-летним жителем Подмосковья, инсценировали хищение транспортного средства, чтобы получить страховые выплаты в размере более 760 тысяч рублей. Владелец автомобиля заменил государственные регистрационные знаки на транспортном средстве, передал ключи от своей машины сообщнику, который перегнал ее на другой адрес, инсценировав кражу. Позднее 45-летний москвич обратился в полицию с заявлением о краже своей машины, сообщив заведомо ложную информацию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на Варшавском шоссе.По данным фактам следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество», 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22