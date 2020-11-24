В отношении 31-летней задержанной проводятся следственные действия и уточняются все обстоятельства произошедшего...

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, полицейские помогли ребенку выбраться из квартиры и вместе с гражданами оказали первую помощь и необходимую поддержку 10-летнему мальчику, после чего он был направлен в медучреждение для установления состояния здоровья.По данному факту дознанием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».В отношении 31-летней задержанной проводятся следственные действия и уточняются все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93