Главный санитарный врач России Анна Попова считает, что коронавирус SARS-CoV-2 в будущем станет таким же привычным, как грипп или ОРВИ. Он будет вспыхивать снова и снова каждую осень. Тем не ..

Главный санитарный врач России Анна Попова считает, что коронавирус SARS-CoV-2 в будущем станет таким же привычным, как грипп или ОРВИ. Он будет вспыхивать снова и снова каждую осень.Тем не менее, Попова выразила уверенность, что ковид будет ослабевать, если люди продолжат с ним жестко бороться. Такое мнение она выразила в ходе совещания координационного совета уполномоченных по правам человека, сообщает издание