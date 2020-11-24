В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 31-летний мужчина...
"Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве, ГУНК МВД России, УФСБ России по г. Москве и Московской области совместно с сотрудниками Департамента безопасности АО Почта России в Юго-Восточном административном округе задержали мужчину, подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 31-летний мужчина. При его личном досмотре было изъято почтовое отправление, в котором находилось 11 тысяч таблеток. Согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию вещества в коробке, общей массой более 1 килограмма, содержат в своем составе сильнодействующие вещества.
Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
УНК ГУ МВД России по г. Москве