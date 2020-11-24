В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 31-летний мужчина...

"Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве, ГУНК МВД России, УФСБ России по г. Москве и Московской области совместно с сотрудниками Департамента безопасности АО Почта России в Юго-Восточном административном округе задержали мужчину, подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 31-летний мужчина. При его личном досмотре было изъято почтовое отправление, в котором находилось 11 тысяч таблеток. Согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию вещества в коробке, общей массой более 1 килограмма, содержат в своем составе сильнодействующие вещества.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве