Суздальская прокуратура добивается восстановления трудовых прав граждан.

Суздальская прокуратура добивается восстановления трудовых прав граждан.По информации областного надзорного ведомства, председателем СПК «Спасское» допущены нарушения сроков выплаты заработной платы и других выплат. Также ненадлежащим образом оформляются трудовые договоры с работниками.Кроме того, руководителем предприятия не проведена специальная оценка условия труда всех рабочих мест, сотрудники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда. Они допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, не велся учет и контроль за выдачей средств индивидуальной защиты.В этой связи руководителю организации внесено представление, в котором межрайонная прокуратура потребовала от работодателя устранить выявленные нарушения трудовых прав, взяв ситуацию на контроль. Кроме того, в отношении виновного должностного лица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.