Альтернативная гражданская служба – это замена воинской службы, когда призывник не может служить c оружием в руках по религиозным убеждениям.

С ноября в Суздальской районной больнице альтернативную гражданскую службу походят трое новобранцев: двое из Мурома и один – из Меленковского района. Срок службы у «альтернативщиков» – 21 месяц. Рабочий день начинается в 8 утра, а заканчивается в 5 вечера.Альтернативная гражданская служба – это замена воинской службы, когда призывник не может служить c оружием в руках по религиозным убеждениям.Главный врач учреждения Дмитрий Айбятов считает, что помощь новобранцев пришлась кстати. Дополнительные рабочие руки больнице всегда нужны. Ребята трудятся разнорабочими. Сейчас, в зимнее время, убирают снег и мусор на прибольничной территории, посыпают солью дорожки, следят за порядком, при необходимости могут провести мелкий ремонт. Есть идея поручить им проведение бесконтактной термометрии на входе в учреждение. Для этой процедуры медицинского образования не требуется.«К ребятам, которые таким образом отдают гражданский долг Родине, отношусь с уважением, – говорит Дмитрий Айбятов. – Они не уклоняются от службы, как некоторые их ровесники, а честно выполняют свою работу, приносят пользу обществу. Работают хорошо – все дисциплинированные, претензий к ним нет. Даже приходят на службу на час раньше, чтобы к открытию поликлиники территория была убрана. Молодцы!»Ребята живут в общежитии как обычные гражданские лица: выход в город свободный, на выходные можно ездить домой. Но срок альтернативной службы на 9 месяцев больше, чем в армии.