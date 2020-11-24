Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Парламентарии одобрили 669 поправок к документу. Третье чтение пройдет 26 ноября.

Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Парламентарии одобрили 669 поправок к документу. Третье чтение пройдет 26 ноября.Проект бюджета предусматривает рост его доходов с 18,7 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,2 триллиона в 2023-м. Расходы увеличатся с 21,5 триллиона рублей до 23,6 в 2021 и 2023 годах соответственно.Глава профильного думского комитета Андрей Макаров отметил, что Дума и правительство еще никогда не работали над бюджетом так плотно. Поправки к главному финансовому закону страны – результат совместной работы парламентариев с министерствами и ведомства, добавил он.Помимо прочего, поправки предусматривают финансирование общенационального плана действий по росту экономики и доходов населения, восстановлению занятости. В 2021 году на эти цели выделяется 640 миллиардов рублей.В ходе второго чтения было распределено почти 1,5 триллиона межбюджетных трансфертов на 2021 год. "Мы будем ставить задачу заключения всех соглашений с регионами в соответствующие сроки, чтобы деньги заработали сразу с 1 января", – сказал Макаров.Кроме того, поправки предусматривают выделение почти 20 миллиардов рублей на капремонт и строительство инфекционных стационаров. Также на эти средства модернизируют лаборатории инфекционных служб.К третьему чтению проекта основного финансового закона парламентарии подготовят проект постановления и зафиксируют вопросы, которые нужно решить в ходе исполнения бюджета. Прежде всего это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Говоря о поправках, председатель нижней палаты отметил, что они также решают вопросы повышения благосостояния граждан, создания комфортной городской среды, доступности авиаперевозок, ремонта детских школ искусств, домов культуры, спортзалов в малых городах и на селе.Поддержка регионов была одним из приоритетов при работе над бюджетом, указал спикер. По его словам, особого внимания требуют субъекты Федерации, где фиксируется наибольшая естественная убыль населения."А дополнительные доходы бюджета мы предлагаем направить на развитие городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки", – уточнил спикер.