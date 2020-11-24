Ссора произошла из-за пьянства 53-летнего мужчины.

Вечером 20 ноября в одной из владимирских квартир между матерью и сыном произошла ссора. Престарелая женщина начала высказывать претензии пьяному мужчине. В результате конфликта он толкнул 73-летнюю пенсионерку, и она ударилась головой об угол шкафа. Далее сын начал избивать её ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась.«52-летнего владимирца задержали. Вину он признал. В преступлении раскаялся. Против него возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Расследование уголовного дела продолжается.