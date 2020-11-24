Со следующего года в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Однако надеяться, что препарат убережет от заражения COVID-19 не стоит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Со следующего года в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Однако надеяться, что препарат убережет от заражения COVID-19 не стоит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Главный санитарный врач страны рассказала, что вакцинация не защищает человека от встречи с коронавирусом. Но она уменьшает риск перехода болезни в тяжелую форму и предотвращает летальный исход."Вакцина – это не скафандр, это не изоляция от внешнего мира", – подчеркнула Анна Попова в беседе с журналистами.В Роспотребнадзоре также отметили, что после вакцинации от гриппа человек тоже может заболеть. Как правило, такое случается с 2-3% из общего числа привитых, сообщает агентство "Интерфакс".Попова призвала россиян вакцинироваться от гриппа и со следующего года – от коронавируса. Также нельзя забывать об элементарных правилах профилактики: нужно регулярно мыть руки и носить маски и перчатки в общественных местах.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова . По ее словам, привиться от коронавируса нового типа сможет любой желающий.По последним данным, коронавирусом в России заразились 2,13 миллиона граждан. Суточный прирост составляет 23-24 тысячи. За весь период выздоровели 1,63 миллиона человек, умерли 37 тысяч пациентов.