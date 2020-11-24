Управление Росреестра по Владимирской области информирует о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости.Защита прав собственников объектов недвижимости является в настоящее время актуальным вопросом.Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ предусмотрена возможность предшествующему правообладателю, чье право было прекращено, в том числе по независящим от него основаниям, обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости (далее – Запись о наличии возражения).Запись о наличии возражения является одной из мер, позволяющих предотвратить неправомерное отчуждение объекта недвижимости.Заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости Записи о наличии возражения может быть подано предшествующим правообладателем в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также посредством почтового отправления. Кроме того, указанное заявление может быть представлено актуальным в настоящее время способом – в электронном виде на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru).Управление Росреестра по Владимирской области отмечает, что повторная подача заявления в отношении того же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости не допускается.Запись о наличии возражения вносится в реестр в срок не более пяти рабочих дней со дня приема соответствующего заявления. Погашение записи осуществляется также на основании заявления предшествующего правообладателя, представленного в орган регистрации прав в течение трех месяцев со дня ее внесения.Управление обращает внимание на то, что Запись о наличии возражения может быть погашена без соответствующего заявления в случаях:- поступления в орган регистрации прав документа, подтверждающего, что предыдущий правообладатель оспаривает данное право в суде;- зарегистрированное право прекращено на основании вступившего в законную силу судебного акта;- зарегистрированное право прекращено в связи с прекращением существования объекта недвижимости.Кроме того, Запись о наличии возражения погашается без заявления на основании вступившего в законную силу суда о погашении этой записи или по истечении трех месяцев со дня внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, если предшествующий правообладатель не оспорил данное право в суде.Запись о наличии возражения отражается в выписке из Единого государственного реестра недвижимости и является общедоступной информацией.Несмотря на то, что эта отметка не является основанием для приостановления или отказа в государственной регистрации права на объект недвижимости, Запись о наличии возражения позволит добросовестным покупателям воздержаться от покупки спорного объекта недвижимости.