Смена власти в Белом доме не предвещает президенту Александру Лукашенко ничего хорошего. США при Джо Байдене будут активнее поддерживать белорусскую оппозицию, считает депутат Госдумы Константин Затулин.

Смена власти в Белом доме не предвещает президенту Александру Лукашенко ничего хорошего. США при Джо Байдене будут активнее поддерживать белорусскую оппозицию, считает депутат Госдумы Константин Затулин.Уходящий президент США Дональд Трамп предпочитал не обращать внимание на поведение Александра Лукашенко, отметил парламентарий. При Джо Байдене ситуация изменится: Соединенные Штаты будут активно продвигать тему нарушения прав и свобод человека в Белоруссии, прогнозирует депутат.По его мнению, США активизируют попытки сменить власть в республике. Вашингтон сделает ставку на политиков, которые разочаровались в России как посреднике в разрешении политического кризиса. "И готовых присягнуть Западу более активно, чем другие", – сказал Затулин.Своим поведением белорусский лидер подливает масла в костер политического кризиса, подчеркнул парламентарий. "Байден будет действовать против Лукашенко", – цитирует Затулина "Украина.ру".Джо Байден в октябре призывал международное сообщество ввести санкции против Александра Лукашенко и его окружения. В случае победы он пообещал разработать план экономической поддержки "суверенной и подлинной демократической Белоруссии".Демократ поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Он также осудил власти Белоруссии за нарушение прав и свобод человек.Тихановская поздравила Байдена с победой на выборах президента США. Она выразила надежду на скорую встречу с избранным главой Белого дома.США и Евросоюз не признали победу Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Брюссель ввел против главы государства и его окружения персональные санкции.