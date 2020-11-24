С едва замёрзших водоёмов были выпровожены десятки рыбаков-экстремалов. Со всеми провели профилактические беседы.

В минувшие выходные в Покрове сотрудники МЧС, при помощи верёвки вытащили провалившегося под лёд 53-летнего рыбака. В удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба МЧС, он был передан медикам. А в Суздальском районе спасатели провели рейд под названием "Тонкий лёд".- Лёд 5 сантиметров - это нормально.- Сколько?- Пять.- Как минимум с семи сантиметров начинается.- Семь сантиметров - на машине ездить можно.- Нет! Безопасная толщина льда начинается с 7 сантиметров.Улов спасателей тоже оказался внушительным. С едва замёрзших водоёмов были выпровожены десятки рыбаков-экстремалов. Со всеми провели профилактические беседы. Каждый год спасатели предупреждают рыбаков о смертельной опасности. И каждый год находятся те, для кого улов важнее собственной жизни.Андрей Захваткин, ведущий специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС: «На данный момент толщина льда недостаточна для выхода на лёд. Безопасная толщина начинается с 7 сантиметров и более. Нарушения правил на водных объектах влечёт штраф от 800 рублей до 4000 рублей».Виталий Чухнин, главный специалист по ГО и ЧС муниципального образования Боголюбовское: «Стараемся каждую неделю выходить на водоёмы. Знаки установлены на всех водоёмах, где запрещено выходить. Это в Ославском один пруд, Суздальском и рчка Нерль там под мостом самое опасное место».Дмитрий Горкин