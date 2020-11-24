Распространение нефтепродуктов по близлежащей местности отсутствует.

Специалисты Горьковской железной дороги продолжают проводить мероприятия для ликвидации экологических последствий в районе станции Новки-1 во Владимирской области.По состоянию на 18 часов 23 ноября с места происшествия вывезено 1,4 тыс. м³ загрязнённого грунта, в том числе 388 м³ грунта вывезено на полигон ООО "Экоуниверсал" в Ярославской областм для дальнейшего обезвреживания.Подняты и вывезены на путевую машинную станцию Новки 20 цистерн с мазутом.На площадку для временного накопления вывезено 1,4 тыс. м³ смеси доломита с песком, абсорбировавшей нефтепродукты с поверхности грунта (нефтешлама). 98 м³ нефтешлама подготовлено к вывозу. Распространение нефтепродуктов по близлежащей местности отсутствует.Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Данные о проведенных работах сотрудники Горьковской железной дороги ежесуточно предоставляют в "Росприроднадзор".Напомним, в ОАО "РЖД" работает штаб по ликвидации экологических последствий в результате происшествия на станции Новки-1.