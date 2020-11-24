На месте аварии ведётся регулярный мониторинг экологических показателей. Отобраны пробы грунта и воды.

Более 1 400 кубометров грунта из планируемых 11 000 вывезли с места разлива нефтепродуктов, которое произошло 16 ноября у станции «Новки-1». Напомним, что«На площадку для временного накопления вывезено 1416 кубометров грунта с доломитом. Предотвращено растекание опасных веществ по близлежащей местности. Обход территории производится раз в два часа», - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Разлив локализован дамбой размером 2 600 кубических метров. С места ЧП подняты и вывезены 20 цистерн. Из 13 повреждённых цистерн откачан мазут. Ёмкости с нефтепродуктами отправлены на базу ПМС.На месте аварии ведётся регулярный мониторинг экологических показателей. Отобраны пробы грунта и воды. Данные ежедневно передаются в Росприроднадзор. В воздухе превышений вредных веществ не выявлено.С актуальной информацией о ходе работ по предотвращению экологического ущерба можно ознакомиться в .Напомним, что по факту крушения состава в Ковровском районе возбуждено уголовное дело. У следствия уже есть первые подозреваемые. По предварительным данным, – несанкционированный ремонт участка железной дороги.