Уходящий год принёс множество испытаний для отечественных индустриальных хлебопекарных предприятий.

Алексей Лялин возглавил Российский союз пекарейРоссийский союз пекарей подвёл его итоги 24 ноября на внеочередном, XIV по счёту съезде. Кроме того, мероприятие увенчало поистине историческое событие – избрание нового Президента Союз. Валерий Чешинский, который до недавнего времени его возглавлял, написал заявление, в котором попросил освободить себя от обязанностей Президента. Правление Российского союза пекарей, объединившего представителей ведущих хлебопекарных предприятий из более чем 40 регионов страны, единогласно рекомендовало на вакантную должность вице-Президента Российского союза пекарей, Управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний «Delavant» Алексея Лялина.Качество решает всёЭксперты отмечают, что объёмы продаж хлеба и хлебобулочных изделий в нашей стране ежегодно снижаются. По данным аналитической компании BusinesStat, за последние пять лет они упали на 5,4%. Лишь в этом году показатели подрастут, примерно, на 0,8% (не последнюю роль здесь сыграла пандемия).Какой-либо трагедии в этом процессе представители индустриального хлебопечения не видят. Снижение продаж хлеба во многом становится следствием расширения потребительской корзины россиян - появляются новые виды продуктов, рацион питания становится более разнообразным.- В данной ситуации нужно озаботиться не столько объёмами продаж, сколько качеством выпускаемой продукции, - считает Алексей Лялин.Также стоит сказать, что в сторону уменьшения идут не только объёмы продаж, но и количество индустриальных хлебопекарных предприятий в стране. Если в 1995 году их было около 1260, то в 2015 году – не более 750. Сейчас же их насчитывают порядка 670.При этом, в течении последних 15-ти лет наблюдался настоящий бум роста всевозможных пекарен. Их общее количество, по самым приблизительным подсчётам, составляет около 13 тысяч. Объём розничного рынка хлебобулочных изделий в России также менялся в сторону увеличения доли пекарен. Однако основную его часть (примерно 70% против 30%) по-прежнему составляет доля индустриальных предприятий.- Я не вижу проблемы в таком развитии ситуации, - говорит Алексей Лялин. - Каждый занимает на рынке свою нишу. Выбор делает покупатель, в соответствии со своими потребностями, возможностями и вкусовыми пристрастиями. В пекарнях я вижу не конкурентов, а партнёров. Определённой «лакмусовой бумажкой» для характера взаимодействия стала, как это не парадоксально, пандемия коронавируса.Проверка на прочностьДело в том, что в период пандемии индустриальные хлебопекарные предприятия, функционируя в круглосуточном режиме, в полной мере обеспечили стабильное снабжение регионов страны хлебом и хлебобулочной продукцией. На производствах тщательно соблюдали все необходимые санитарные меры. Руководству предприятий удалось сохранить рабочие места и стабильную оплату труда сотрудников, их социальную защищённость. Деятельность индустриальных предприятий координировали и корректировали в соответствии с решениями по борьбе с пандемией, которые принимали региональные власти. Особое внимание уделяли организации работы в условиях повышения цен на сырьё.У пекарен дела обстояли значительно хуже. Коронавирусные ограничения нанесли по ним сильный удар. Об этом говорят цифры. По данным исследования IT-компании "Эвотор", только в течении первой нерабочей недели закрыли 28% пекарен. Общие потери малого и среднего бизнеса (общепит и пекарни здесь в первом ряду) составили почти триллион рублей.Кроме того, по данным федеральной налоговой службы, с августа прошлого года закрылись около 1 млн. МСП. Сложившаяся ситуация наглядно подтвердила, что в кризисное время только индустриальные предприятия способны обеспечить страну массовыми сортами хлеба. При этом, тесное взаимодействие индустриальных предприятий с пекарнями, их партнёрство может привести к взаимной пользе и выгоде.Сила в единстве- Пандемия коронавируса и другие сопутствующие проблемы, например, рост цен на зерно, муку и сырьё в целом, увеличение затрат на транспортные и иные услуги, повышают важность и необходимость партнёрского взаимодействия, - считает Алексей Лялин. - Центром такого взаимодействия могут и должны стать отраслевые союзы. Российский союз пекарей готов к тесному сотрудничеству с самым широким кругом организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, а также другими участниками рынка, имеющими, в той или иной степени, отношение к процессу изготовления и реализации хлебобулочной продукции.Он также отметил, что Российский союз пекарей будет стремиться к тому, чтобы его региональные отделения открывали во всех субъектах страны, где они будут активно взаимодействовать с предприятиями и общественными структурами пищевой и перерабатывающей промышленности, с малым и средним бизнесом. Одной из важнейших задач станет учёт предприятий и предпринимателей региона, выпекающих хлеб и хлебобулочные изделия, с оценкой состояния их дел и необходимой помощи. Переоценить актуальность этого начинания трудно, ведь сейчас такой статистики практически не существует.Однако абсолютным приоритетом деятельности Российского союза пекарей останется обеспечение качества отечественной хлебобулочной продукции. Союз планирует принимать деятельное участие в исследованиях Роскачества, в проектах и совместных рейдах «Народного контроля», в организации и проведении смотров-конкурсов (совместно с Международной промышленной академией) на определение лучших сортов хлеба и других не менее важных мероприятиях. Также, будут проводить масштабную работу по популяризации полезного для здоровья, качественного хлеба.Важнейшей задачей Российского союза пекарей станет оказание помощи его участникам в вопросах подготовки и обучения специалистов, юридической и информационно-рекламной поддержки. Союз готов взять на себя функции Центра по оказанию помощи членам РСП в приобретении сырья и оборудования, предоставлении услуг IT-компаний и транспортных организаций.ВыноскаВ период пандемии индустриальные хлебопекарные предприятия, функционируя в круглосуточном режиме, в полной мере обеспечили стабильное снабжение регионов страны хлебом и хлебобулочной продукцией.