В помощь врачам привлекли троих “альтернативщиков”. Двое новобранцев из Мурома и один из Меленковского района будут проходить альтернативную гражданскую службу в Суздальской

В помощь врачам привлекли троих “альтернативщиков”. Двое новобранцев из Мурома и один из Меленковского района будут проходить альтернативную гражданскую службу в Суздальской райбольнице. Пока они трудятся разнорабочими, но им готовы доверить задачи и посерьёзнее, например, бесконтактную термометрию на входе в учреждение. Для измерения температуры посетителям – медицинского образования не требуется. Главврач помощниками доволен. Дмитрий Айбятов,