Полицейские провели рейдовое мероприятие по профилактике управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Одним из наиболее опасных нарушений, допускаемых недисциплинированными водителями, является управление транспортом в состоянии опьянения. Поэтому полицейскими целенаправленно осуществляется профилактическая работа в данном направлении.В минувшую субботу экипажи дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели рейдовое мероприятие по профилактике управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения на территории Суздальского района.В рамках проведения профилактического мероприятия инспекторы проверили 308 транспортных средств и выявили 19 нарушений Правил дорожного движения РФ.В отношении одного водителя оформлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом состоянии, еще в отношении 2 водителей оформлены материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.Ранее факт управления транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, был выявлен сотрудниками полиции в Коврове.37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль, употребив спиртное. Отделом дознания в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.За прошлую неделю сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 прим.1 УК РФ.Госавтоинспекция призывает жителей области проявлять активную гражданскую позицию и в случае свидетельства правонарушений незамедлительно сообщать информацию в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65.