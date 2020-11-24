Неизвестные, похитив имущество, побежали в сторону домов, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении...

Оперуполномоченные Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОМВД России по району Кузьминки задержали двоих приезжих, подозреваемых в ограблении мужчины.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 19-летний москвич. Со слов потерпевшего, по пути в магазин на Волгоградском проспекте к нему подошли двое неизвестных, один из которых попросил сотовый телефон для срочного звонка. После отказа мужчины толкнули заявителя, в результате чего он упал на землю, а из его кармана выпал телефон стоимостью около 44 тысяч рублей. Неизвестные, похитив имущество, побежали в сторону домов, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Судостроительной улице задержали подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних приезжих из ближнего зарубежья. Сотрудниками полиции похищенный мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)709-18-18