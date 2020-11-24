В следующем году россиян ждут изменения, касающиеся социальных выплат для граждан. Речь идет и о размере пенсионного обеспечения.

В следующем году россиян ждут изменения, касающиеся социальных выплат для граждан. Речь идет и о размере пенсионного обеспечения.В Совете Федерации готовы рассматривать закон о бюджете России на следующий год. Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. Член Совфеда Елена Бибикова рассказала, насколько повысится пенсия в следующем году. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Пока вопрос о пособиях и льготах обсуждался на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот"."С 1 января 2021 года размер всех страховых пенсий будет проиндексирован на 6,3%", – приводит слова Бибиковой ФАН.Также она обратила внимание, что данные цифры превышают уровень инфляции, которая прогнозируется на отметке около 3,7–3,8%. Бибикова добавила, что повышение пенсий начнется с 1 января, а не с 1 февраля, как это было в предыдущие годы.Индексация пенсий рассчитывается из среднего размера пособия по стране. Берется средний размер пенсии, рассчитывается ее индексация. При этом обязательно соблюдается условие, чтобы в 2022 и 2023 годах она в среднем увеличивалась на тысячу рублей. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и потере кормильца.Также будут повышены социальные пенсии. На них претендуют те, кто не получает страховую и государственную пенсии. Индексация социальных пенсий начнется с апреля 2021 года.Ранее "Дни.ру" рассказывали, как . Оказывается, нынешние 14-летние подростки могут начать получать опыт работы в собственных семьях.